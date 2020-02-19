ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة "بوستا" التركية ان النجمة التركية ​أسلي أنفر​ والممثل ​اوراز كايغلار اوغلو​ كانا على علاقة عاطفية مؤخرا لم تدم طويلاً، حيث خرجا معا لمرتان فقط وقررا عدم استمرار العلاقة لأنهما لم يرتاحا لبعضهما، وشعرا انهما لن يتفاهما بشكل جيد سوياً.

الجدير ذكره ان بطلة المسلسل التركي "عروس اسطنبول" اسلي أنفر قد انفصلت مؤخرا عن حبيبها النجم التركي مراد بوز، وذلك بعد علاقة حبّ طويلة تحدثت عنها الصحافة التركية سابقا بشكل كبير، وشكل خبر انفصالهما حينها جدلا واسعا بين الجمهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد علاقتها بمراد بوز..أسلي أنفر واعدت هذا الممثل..وما الذي حصل بعدها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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