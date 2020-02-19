لطيفة رأفت تكسر القاعدة في "كرهت الحب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كسرت الفنانة المغربية ​لطيفة رأفت​ القاعدة في الأغنية التي أطلقتها يوم عيد الحب، بعنوان "كرهت الحب"، وإذ إبتعدت فيها عن الطابع العاطفي.

الأغنية من كلمات الشاعر يونس آدم و ألحان مروان أصيل ، أما التوزيع الموسيقي يعود لرشيد محمد علي.

و يذكر ان آخر عمل أصدرته لطيفة رأفت هو أوبريت الأطفال نعمة بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب المغاربة لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل وبمجرد إصدار الفنانة لطيفة رأفت عملها الجديد عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب انهالت عليها التعليقات من محبيها مشيدين برقي الكلمات و الالحان التي عودت عليها لطيفة رأفت جمهورها العريض.

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