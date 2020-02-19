شيريهان برسالة مؤثرة لهذا الشخص-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​شيريهان​ صورة جديدة لها برفقة ​الكابتن نور خطاب​ ، وذلك على حسابها الخاص.

وعلقت شيريهان على الصورة قائلة: "مثال رائع لكل شاب مصري ، إنسان مجتهد مثال رائع لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والقرار إليه بمنتهى النجاح.. لا تتغير أبدًا !! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا ، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن".

وأضافت: "نور خطاب لا أعلم ماذا عنك اليوم؟ فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك.. شكرا نور خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله .. بالتوفيق دائما فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد".

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