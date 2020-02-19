ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص لموقع "الفن" تحدثت ​الراقصة المصرية دينا​ عن عودتها لتقديم شخصية الراقصة في مسلسل "بنت القبائل"، وذلك على الرغم من أنها سبق وصرحت بأنها لن تقدم شخصية الراقصة على الشاشة، قائلةً أنها لن ترقص في المسلسل ولكن كونها راقصة في العمل فهي تؤدي الدور من ناحية الحياة العامة لأي راقصة.

وأضافت بأن السبب وراء رفضها تقديم شخصية الراقصة على الشاشة هو حصر الكثيرين لها في هذه الأدوار وهي فضلت البحث عن الاختلاف.

وعن عملها في مسلسل باللهجة الصعيدية قالت بأنها محبة للهجة الصعيدي كثيرا والجمهور يحبها كثيرا وهذا ايضا سر حمسها للمشاركة بالرغم من أنها ضيفة شرف المسلسل وقد أجرت جلسات عمل مكثفة مع مصححي لهجة من أجل التدريب على اللهجة الصعيدي ونطقها بطريقة صحيحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص - دينا لـ"الفن": لهذا السبب تراجعت عن قراري وعدت لتقديم الراقصة على الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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