بعد عامين من الصراعات..طلاق بيرك أوكتاي وزوجته

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام تركية انه حدث الطلاق بين النجم التركي ​بيرك أوكتاي​ وزوجته مروة، وذلك بعد مدة عامين على رفعه دعوى طلاق بسبب نشرها صور مخلّة بالأداب له على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت المحكمة ابضا اعطاء مروة النفقة والتعويض المادي لها.

واثارت صوره حينها ضجة كبيرة في تركيا والعالم العربي، وقد عاش فترة كئيبة بسببها، وكانت مروة قد رفعت حينها دعوى ضده اتهمته فيها بإقدامه على ضربها والاعتداء عليها، وطالبت فيها بتعويضات مادية ومعنوية.

الجدير ذكره ان بيرك أوكتاي عرف في العالم العربي من خلال مسلسل "زواج مصلحة".

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