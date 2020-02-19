ما قصة أحمر الشفاه على وجه أحمد فهمي؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد فهمي​ صورة له على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام زوجته الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ بالكتابة على وجهه بأحمر الشفاه عبارة "انا أحبك".

وعلّق أحمد على صورته قائلا: "صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشي كدا بالروج... ربنا يسامحك هنا الزاهد".

يذكر ان احمد فهمي قد صور مشاهده ضمن فيلم "العارف.. عودة يونس"، ويشارك في البطولة أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، وعدد من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

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