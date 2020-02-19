اختطاف شقيق فنانة عراقية شهيرة من قبل مسلحين مجهولين

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 06:54 مساءً - كشفت وسائل إعلام عراقية عن تعرض الناشط ” إبراهيم حسين ” شقيق الفنانة العراقية ” آلاء حسين ” للخطف من جانب مسلحين مجهولين يوم الإثنين الماضي من ساحة التحرير .

وذلك للمرة الثانية التي يتعرض فيها إبراهيم حسين للخطف فهو ناشط في الاحتجاجات العراقية وعمل في خيم الاحتجاج كمعالج للمصابين .

ونشرت الفنانة آلاء حسين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا قالت فيه : ” نشكر الأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور .. لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن ” .