أحمد جمال ينشر كواليس تصوير كليب “كل سنة وأنت طيب”

حقق كليب أغنية “كل سنة وانت طيب” مشاهدات مرتفعة وصلت إلى نصف مليون مشاهدة، بعد طرحه بأسبوع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر جمال عبد حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، فيديو كوميدي من كواليس تصوير الكليب، وعلق علية قائلا: “كان فاضلي شوية وابيع الورد كل سنة وأنت طيب”.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور وجاءت بعض التعليقات كالتالى: بس الكليب يستاهل والله ـــ الكليب تحفه وانت تحفه بجد.. انا مخدتش وردة يا چيمي.. حلاوتك والكليب حلو.. ياعسل ربنا يحميك”.

يشار إلي أن كليب “كل سنة وانت طيب” طرحته شركة “مزيكا” بمناسبة عيد الحب وهو من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

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وتم تصويره فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع الأغنية، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

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