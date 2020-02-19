كواليس تصوير كليب “لما لقيتك” لمروة ناجي في لبنان

انتهت الفنانة مروة ناجي مؤخرا من تصوير كليبها الجديد “لما لقيتك”، من إنتاج شركة “لايف ستايل ستوديوز”، وتتكتم الفنانة الشابة عن تفاصيل الكليب، لافته أنها سوف تصرح بالكثير من تفاصيل العمل، منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح جاهزا للعرض، في القريب العاجل.

وبدأت الفنانة مروة ناجي تصوير اليوم الأول من كليب “لما لقيتك” بمنطقة “الجية”، إلا أن المخرج فادي حداد اضطر لتأجيل تصوير اليوم الثاني من الكليب بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان، وهو ما دفع الشركة المنتجة للتدخل بشكل عاجل بتوفير “لودارات” لفتح الطرق الجليدية لكي يتمكن حداد من استكمال المشاهد المتبقية من الـ”ستورى بورد” بمنطقتي “فاريا” و”فقرا”، والتي كانت قد غطتها الثلوج بارتفاع متر ونصف المتر.

أغنية “لما لقيتك” من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر عمار خاطر وإنتاج شركة “لايف ستايل ستوديوز”، وإخراج المخرج الكبير فادي حداد في ثاني تعاون له مع الفنانة مروة ناجي بعد كليب “حبيت من قلبي”.

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