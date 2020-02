أسما شريف منير تنشر صورة بإطلالة جديدة

تشارك أسما شريف منير جمهورها بنشر صورة بإطلالة جديدة عبر على الانستجرام وعلقت.

New fresh hair cut thank you.

والجدير بالذكر ان اسماء شريف منير تخرجت فى الاكادميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ولها اهتمامات فى مجال الموضه والازياء وفى مجال الموسيقى ايضا.وهى ابنة الفنان شريف منير وقدمو معا برنامج ( انا وابنتى على قناة ON.ولاقى نجاح كبير.

