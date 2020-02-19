محمود العسيلي يهاجم متابعًا بسبب “الفلوس”

شن أحد متابعي المطرب محمود العسيلي، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، هجوما حادا وشديد اللهجة على كل المطربين، وأن هدفهم الأساسي فقط هو البحث والسعي للحصول على المال و”الفلوس فقط” ولا يشغل تفكيرهم محتوى الفن والكلمات التي يتم تقديمها للجمهور.

كلام هذا الشاب أثار غضب العسيلي ودفعه للرد عليه عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلا: “أولا أنت ضد الغنى بشكل عام يعني الموضوع مقفول بالنسبالك، ثانيا: الفلوس هنا يعني الصالح العام اللي بيعم بالفائدة على الكل، يعني رزق للناس و للبلد، ثالثا :مش غلط إن الواحد يفكر في الفلوس لإن دا طبيعي جدا لإنها شغلنته”.

وخلال الفترة الماضية، احتفل العسيلي بطريقة غبر تقليدية بعقد قرانه، فطرح، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كليب أغنيته الجديدة “تمثيلية”.

“تمثيلية” أغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، ومن توزيع أمير هداية، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

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