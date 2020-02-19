غادة عبد الرازق تظهر من جديد وتتحدث عن تصرفاتها الجريئة

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن تصرفاتها بجرأة، لافتة إلى أنها امرأة تفضل التعامل على طبيعتها، موضحة أنها طالما لم تؤذِ أحدًا بكلماتها فليس هناك أي مشكلة من تحدثها بصراحة.

وقالت «عبدالرازق» في برنامج «عرب وود»، المُذاع عبر «روتانا سينما»: «أنا ست بتكلم بطبيعتي اللي في قلبي على لساني طالما مابضرش حد فخلاص عمري ما أذيت حد بالكلام ولو عملت حاجة زي دي بتبقى فالتة غصب عني، وبرجع اتأسف عليها».

وتستعد الفنانة إلى تصوير فيلمها الجديد «حفلة 9»، بصحبة عدد من الفنانين من بينهم: الفنان كمال أبو رية والفنان أحمد وفيق والفنانة نهال عنبر والفنان صبحي خليل وعبد المنعم ربيع، الذي يتولى إخراج وإنتاج العمل والمؤلف عمر عبدالحليم، وقالت «عبدالرازق» عن فيلمها، في البرنامج: «أحداث الفيلم غامضة».

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