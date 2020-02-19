نانسى عجرم تثير الجدل من جديد فى قضية قتيل منزلها

أثارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي "إيلى أبو نجم"، والذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما، حيث نشرت مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وانت أحلى رفيق".

واعتبر العديد من المتابعين أن خطوة نانسي رد مباشر ولو بعد فترة من انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، لافتين إلى أنها تحاول إنهاء كل الثغرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة زوجها.

وأعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عن تقديم طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم، وذلك فى فيلا نانسى عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وقالت رهاب، عبر صفحتها على فيس بوك: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف الى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".

وكشفت المحامية: "لقد تقدمنا إلى القاضى منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك فى فيلا نانسى عجرم حيث مسرح الجريمة".

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ويوما تلو الآخر تظهر تحقيقات قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم المتهم بقتل الشاب السورى محمد الموسى تفاصيل جديدة، آخرها ما أفصح عنه موقع قناة LBCI اللبنانية، ونشر الموقع معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

وكشف الموقع عن أن من بين الموضوعات التى كان يبحث عنها القتيل "نانسى عجرم حياتها"، "بالصور هنا تسكن نانسى عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسى عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلى الجديد"، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادى مخايل.. "أين تقضى نانسى عجرم أيام السبت والأحد"، "الشكل الهندسى لمنزل نانسى عجرم"،Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسى عجرم.

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