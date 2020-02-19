شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ نور خطاب

نشرت الفنانة الاستعراضيه شيريهان صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت شيريهان في الصورة برفقة الكابتن نور خطاب ، وعلقت قائلة: "مثال رائع لكل شاب مصري ، إنسان مجتهد "مثال رائع لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والقرار إليه بمنتهى النجاح.. لا تتغير أبدًا !! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا ، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن". وأضافت شيريهان: "نور خطاب لا أعلم ماذا عنك اليوم؟ فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك.. شكرا نور خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله .. بالتوفيق دائما فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد" وتفاعل مع الصورة عدد من محبي شيريهان وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي : "جميلة الجميلات"، " أنت اللي جميله قوي قلبا وقالبا" ،" يا حبيبتنا يا ست الكل"،" انتي رائعه ربنا يديكي الصحه والعافيه يا اغلى واحلى انسانه"،" انتي بجد رائعه يا حبيبة القلب منورة الدنيا". كانت شيريهان ابتعدت عن العمل الفني منذ سنوات لأسباب صحية قبل أن تعود وتوقع عقدا مع "العدل جروب" لتقديم عروض مسرحية جديدة، لكنها لم تظهر للنور حتى الان.

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