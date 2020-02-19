سنوب دوغ يعتذر بسبب كوبي براينت

اعتذر مغني الراب سنوب دوغ الأربعاء عن إهانة مقدّمة تلفزيونية شهيرة بعد إثارتها تهماً قديمة بالاغتصاب موجّهة ضدّ نجم كرم السلّة الراحل كوبي براينت.

وكتب مغني الراب عبر إنستغرام “أعتذر”، معلناً أسفه لكونه وجّه “إهانات علنية” لمقدّمة محطّة “سي بي إس” غايل كينغ، وقلل من احترامها.

وحصل الجدل جراء مقابلة طويلة أجرتها غايل كينغ مقدّمة البرنامج الصباحي الأكثر مشاهدة على المحطة التلفزيونية، مع ليزا ليسلي إحدى نجمات الدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، وصديقة براينت لفترة طويلة.

وبثّ مقتطف من هذه المقابلة، الثلاثاء الماضي، على حساب المحطة عبر تويتر، يتناول اتهامات بالاغتصاب موجّهة إلى لاعب لوس أنجليس ليكرز في العام 2003.

واستفز بثّ هذا المقتطف سنوب دوغ وهو من كبار مشجعي نادي ليكرز، الذي عبّر عن غيظه على انستغرام قائلاً “بماذا استفدت؟ لماذا تهاجميننا، نحن شعبك؟” متوجّهاً إلى مقدّمة البرامج السوداء واصفاً إياها بأنها “ساقطة”.

لكن في رسالة الاعتذار، اعترف المغني بأن ردّة فعله كان “مبالغاً بها”.

وقال سنوب دوغ الذي يعدّ نفسه أحد أصدقاء كوبي براينت “كان يفترض بي التعاطي بطريقة مختلفة. لذلك أود تقديم اعتذار علني، عن التعبير غير اللائق الذي استخدمته”.

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