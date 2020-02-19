شكرا لقرائتكم خبر عن "التاسعة" باكورة تطوير التليفزيون المصرى بالتعاون مع "المتحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الأربعاء، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد انطلاق الفترة المسائية بعد تطويرها على القناة الأولى والفضائية المصرية، والتى تحمل اسم "التاسعة" وذلك يوم السبت 22 فبراير 2020.

وكشف المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفاصيل تلك الفترة، إذ تبدأ فى التاسعة مساء وهو موعد نشرة الأخبار التى طالما كانت علامة مميزة لتنطلق فى شكلها الجديد ويقدم النشرة مجموعة مميزة من مقدمى نشرات الأخبار، منهم أميمة تمام وسحر ناجى ونهى توفيق ودينا عصمت ورغدة أبو ليلة وريهام الديب وريهام النمر وآية كافورى ومصطفى ميراز وأحمد عبد الصمد ويوسف عابدين.

وقال "صالح" إن النشرة تستمر من التاسعة وحتى العاشرة مساء لتبدأ فترة جديدة تمتد حتى منتصف الليل ويقدمها الإعلاميان وائل الإبراشى وناردين فرج، وتلك الفترة الحوارية تناقش الأمور الحياتية المختلفة سواء اجتماعية أو سياسية أو فنية أو رياضية.

Advertisements

وأضاف أن "التاسعة" هى فترة يومية وتستضيف فى جزئها الثانى دوما الخبراء وأصحاب الرأى وكذلك المسئولين، لافتا إلى أن هناك ضيوفا يتم استضافتهم أسبوعيا فى فقرات تكاد تكون ثابتة مثل الدكتور أحمد عكاشة، والمفكر يوسف زيدان، والشيخ أحمد كريمة، وآخرين حسب نوعية الفقرات والأحداث الجارية فى مصر.

وأشاد المهندس حسام صالح، بالتعاون المثمر بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام بكل كوادرها، ومن المتوقع الكشف عن برامج أخرى فى تجديد خريطة القناة الأولى والفضائية المصرية تباعا.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ومجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قد وقعت عدة بروتوكولات مدتها خمس سنوات، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصرى، وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كل من التلفزيون المصرى ومجموعة إعلام المصريين والمتحدة للخدمات الإعلامية.