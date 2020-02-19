شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق: "غلطت ودفعت تمن غلطتي وأنا في صراع إني أكمل حياتي صح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الشابة منى فاروق، الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتي لكن أنا فعلاً في صراع إنى أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم بيا".

وقالت منى في منشور عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا أوضحت إني غلطت ودفعت تمن غلطتي لكن أنا فعلاً في صراع إني أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم بيا .. شكراً ليكوا وادعولي محتاجة دعواتكم".



منى فاروق

وكانت منى فاروق قد ظهرت فى بث مباشر، الاثنين الماضى عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصري و معبره عن حزنها الشديد من المعاملة التي تتلقاها من الناس و المجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

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وقالت منى فاروق في الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذه في المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أي شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا و حصلى مشكلة زى أي حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر

وتابعت، " مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل إن الموضوع عادى وهومش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمي يشهدوا على ده".

وأستطردت في كلامها:" كل الناس بتضايقني وأنا بخاف أمشي في الشارع حد يضايقني ومحدش عايش الحياة اللي أنا عشتها، والحل إني أموت

.وقالت منى فاروق في الفيديو "أنا آسفة للشعب المصري وأنا تعبانة من جوة قوي ومحدش عايز يديني فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدوني فرصة في التمثيل