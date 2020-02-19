عمر خورشيد يطلب الدعاء لزوجته ” ياسمين الجيلاني ” وإبنتهما

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كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان المصري الشاب ” عمر خورشيد ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجه من خلاله رسالة إلى محبيه ومتابعيه طالبا منهم الدعاء لزوجته الفنانة ” ياسمين الجيلاني ” وإبنتهما .
حيث كشف عن إحتجازهما في المستشفى منذ يومين ولكنه لم يكشف عن مرضهما والسبب من وراء ذلك .
وكتب في منشوره : ” إذا سمحتم مراتي و بنتي محجوزين في المستشفي بقالهم يومين .. أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو أي حاجة لو سمحت عينك جت علي البوست ادعيلهم بالشفاء العاجل ” .
وتفاعل المتابعون على المنشور بالدعوات التي تتمنى لهما الشفاء والبعض تساءل حول طبيعة مرضهما وسبب احتجازهما في المستشفى .
يذكر أن الفنان عمر خورشيد والفنانة ياسمين الجيلاني كانا قد تزوجا في عام 2015 ورزقا بطفلتهما الوحيدة ” إيما ” عام 2017 .
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