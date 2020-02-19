عمر خورشيد يطلب الدعاء لزوجته ” ياسمين الجيلاني ” وإبنتهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان المصري الشاب ” عمر خورشيد ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجه من خلاله رسالة إلى محبيه ومتابعيه طالبا منهم الدعاء لزوجته الفنانة ” ياسمين الجيلاني ” وإبنتهما .

حيث كشف عن إحتجازهما في المستشفى منذ يومين ولكنه لم يكشف عن مرضهما والسبب من وراء ذلك .

وكتب في منشوره : ” إذا سمحتم مراتي و بنتي محجوزين في المستشفي بقالهم يومين .. أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو أي حاجة لو سمحت عينك جت علي البوست ادعيلهم بالشفاء العاجل ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور بالدعوات التي تتمنى لهما الشفاء والبعض تساءل حول طبيعة مرضهما وسبب احتجازهما في المستشفى .

Advertisements

يذكر أن الفنان عمر خورشيد والفنانة ياسمين الجيلاني كانا قد تزوجا في عام 2015 ورزقا بطفلتهما الوحيدة ” إيما ” عام 2017 .