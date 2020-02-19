كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لرسالة كتبتها له زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” ولكن بطريقة مختلفة عن المعتاد . حيث كتبتها هنا الزاهد على وجه أحمد فهمي واستخدمت في ذلك روج باللون الأحمر . وظهر أحمد فهمي في الصورة وهو مستلقيا على سريره وعلى وجهه مكتوب ” أنا أحبك ” باللغة الإنجليزية مع رسم شكل القلب . Advertisements وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج .. ربنا يسامحك يا هنا ” .. لترد عليه هنا الزاهد معلقة : ” ربنا يسامحنا جميعا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. هنا الزاهد تكتب رسالة ب ” الروج ” على وجه زوجها أحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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