بن أفليك: ألملم شتات نفسي

متابعة بتجـــــــــرد: وصف الممثل الأمريكي بن أفليك، 47 عاماً، طلاقه من زوجته الممثلة جينفر جارنر بأنه أكثر ما يندم عليه في حياته.

وقال بن في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية “أكثر ما أندم عليه في حياتي هو هذا الطلاق.”

وكان بن و جينفر، 47 عاماً، قد انفصلا في يونيو 2015، وأتما إجراءات طلاقهما عام 2018.

وأضاف “ما حدث أنني بدأت أدمن على تناول الكحوليات عندما كان زواجي يواجه مشاكل” موضحاً “هذا حدث خلال عامي 2015 و2016، وبالطبع إدماني على تناول الكحوليات أدى لتفاقم مشاكلي الزوجية”.

يشار إلى أن بن وجينفر لديهما 3 أبناء، فيوليت، 14 عاماً، وسيربينا، 11 عاماً، وصامويل، 7 أعوام.

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وكان بن قد دخل داراً لإعادة التأهيل للعلاج من إدمان تناول الكحوليات في أغسطس 2018.

وأوضح بن أنه يحاول أن يبقى إيجابياً في تعامله مع تقلبات الحياة.

وقال “لقد ارتكبت بالفعل أخطاء، وقمت بأعمال أندم عليها” مضيفاً “ولكن يتعين عليك أن تلملم شتات نفسك وتتعلم من أخطائك وتمضي للأمام”.

ومن المقرر أن يصدر الشهر المقبل أحدث أفلام بن”ذا واي باك”.