أنيا تايلور: لم أكن مدللة واستفدت من جمالي في بداية مشواري الفني

متابعة بتجـــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية أنيا تايلور جوي أنها تميل لأدوار المرأة القوية المستقلة وترى فيها نوعاً من الدعم للنساء المضطهدات في الحياة.

وقالت جوي (البالغة 23 عاماً) إنها لم تكن طفلة مدللة رغم أنها الأصغر بين 6 أشقاء، ولكنها عانت من التنقل بين فلوريدا الأمريكية حيث ولدت، والأرجنتين التي تربت فيها حتى السادسة من عمرها، ولندن التي انتقلت إليها بعد ذلك مع أسرتها، وأخيراً هوليوود حيث عملها.

وأوضحت أنها عشقت التمثيل منذ أن كانت طفلة، وأتتها الفرصة من باب عروض الأزياء، مستفيدة من جمالها الذي يجمع بين أصول أفريقية إسبانية من جهة الأم، أرجنتينية اسكتلندية من جهة الأب.

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وذكرت الممثلة البريطانية أنها اضطرت لترك المدرسة وهي في الـ16 من عمرها لتواصل تحقيق حلمها في التمثيل، منوهة ببدايتها عام 2015 في فيلمThe Witch أو “الساحرة” الذي أظهر إمكانياتها الفنية بعد عرضه في مهرجان صاندانس السينمائي.

ومثلت بعد ذلك في فيلم الإثارة والرعب Split أو “انفصال” عام 2016، ولعبت فيه دور فتاة يخطفها رجل غامض مصاب بانفصام الشخصية.

في سياق متصل، تعيش جوي حالة ازدهار فني بعد أن عرضت لها العام الماضي 4 أفلام، كما تنتهي في غضون أسابيع قليلة من تصوير مشاهدها النهائية في 3 أفلام هي “إيما، المتحولة الجديدة، والليلة الأخيرة في سوهو”.