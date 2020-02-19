حصدت جائزة BRIT.. بيلي إيليش: مواقع التواصل الإجتماعي دمرت حياتي

متابعة بتجــــــــــرد: انهارت النجمة بيلي إيليش بالدموع خلال حفل توزيع جوائز بريت BRIT Awards لعام 2020، الثلاثاء، بعد اعترافها بأن مواقع التواصل الإجتماعي جعلتها تشعر بأنها مكروهة.

وحصدت المغنية الأمريكية جائزة أفضل فنانة دولية في الحفل، بعد تقديمها لأغنية فيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت للمرة الأولى مباشرة على الهواء.

وقالت إيليش لجمهور حفل توزيع الجوائز في لندن “أردت قول شيء كنت أفكر فيه منذ لحظات هو أني شعرت بالكراهية أخيراً، جراء وسائل ومتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت “حينما صعدت إلى خشبة المسرح، وجدتكم تبتسمون في وجهي، ما جعلني على وشك البكاء، بل وأريد البكاء الآن، شكراً لكم جميعاً”.

يأتي ذلك بعد إعلان بيلي إيليش أنها ستتوقف عن متابعة سوشيال ميديا وبخاصة التعليقات على صفحتها على إنستغرام، بحسب “ذا ديلي مايل” البريطانية.

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وقالت في تصريحات إعلامية، أخيراً، “توقفت منذ يومين عن قراءة التعليقات على صفحاتي في سوشيال ميديا بشكل كامل، لأنها كانت تدمر حياتي، فكلما تنجح في حياتك المهنية يكرهك الناس أكثر، فهناك مجموعة من متابعي التواصل الاجتماعي مهمتهم قول ما يضحك الناس حتى وإن كان ذلك ينشر الكراهية ما ألقى بظلاله السلبية علي”.

وأكدت أنه كان من المفترض أن تتوقف عن قراءة التعليقات الموجهة لها عبر سوشيال ميديا لكن رغبتها في البقاء على اتصال مع معجبيها ومتابعيها حالت دون فعلها ذلك في الماضي.

وأشارت إلى أنها ستبقى على تواصل مع الناس بشكل مباشر في الحياة العامة بعيداً عن الإنترنت وسوشيال ميديا التي تقاطعها حالياً بعد أن دمرت حياتها.