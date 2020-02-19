مبلغ صادم يقدّمه كريستيانو رونالدو لخطيبته جورجينا رودريغيز كل شهر

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت بعض التّقارير الإعلامية أنّ نجم كرم القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمنح خطيبته جورجينا رودريغيز مصروفاً شهريًّا صادماً عبارة عن أكثر من 100 ألف دولار أميركي.

وتنفق جورجينا هذا المبلغ الضخم ليس على نفسها فحسب، بل على أسرتها وأطفال رونالدو الثلاثة.

والجدير بالذّكر أنّ رونالدو يحصل على دخل ضخم من نادي يوفنتوس الإيطالي، يبلغ نحو 34 مليون يورو سنوياً.

وأشارت التّقارير إلى أن جورجينا تحصل أيضا على نحو 8 آلاف دولار مقابل الصور الّتي تنشرها برعاية منتج أو شركة معينة على صفحتها على إنستغرام، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص.

ولا يدعو الأمر إلى الإستغراب، فمع تدفّق الملايين كل شهر، من الطبيعي أن تعيش هذه الأسرة الحياة الحلم، كالإجازات على اليخوت وهدايا أعياد الميلاد الباهظة الثمن والسيارات الثمينة وغيرها.