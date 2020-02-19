متابعة بتجــــــــــرد: كشفت بعض التّقارير الإعلامية أنّ نجم كرم القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمنح خطيبته جورجينا رودريغيز مصروفاً شهريًّا صادماً عبارة عن أكثر من 100 ألف دولار أميركي.
وتنفق جورجينا هذا المبلغ الضخم ليس على نفسها فحسب، بل على أسرتها وأطفال رونالدو الثلاثة.
والجدير بالذّكر أنّ رونالدو يحصل على دخل ضخم من نادي يوفنتوس الإيطالي، يبلغ نحو 34 مليون يورو سنوياً.
وأشارت التّقارير إلى أن جورجينا تحصل أيضا على نحو 8 آلاف دولار مقابل الصور الّتي تنشرها برعاية منتج أو شركة معينة على صفحتها على إنستغرام، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص.
ولا يدعو الأمر إلى الإستغراب، فمع تدفّق الملايين كل شهر، من الطبيعي أن تعيش هذه الأسرة الحياة الحلم، كالإجازات على اليخوت وهدايا أعياد الميلاد الباهظة الثمن والسيارات الثمينة وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مبلغ صادم يقدّمه كريستيانو رونالدو لخطيبته جورجينا رودريغيز كل شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.