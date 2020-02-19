هل يكون فارس كرم “عريس 2020″؟

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات غير مؤكّدة حول دخول النجم اللبناني فارس كرم القفص الذهبي في الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، فقد سألت إحدى المغرّدات، فارس حول حقيقة زواجه، فجاء الردّ بالنفي في تغريدة كتب فيها كرم “لا وكلا ومستحيل”.

يُذكر أن شائعة الزواج قد طالت فارس كرم أكثر من مرّة في السنوات الماضية.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.