سلمى حايك ترد على معجب اتهمتها بحقن الكثير من البوتكس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الممثلة العالمية سلمى حايك، البالغة من العمر 53 عاما، صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 15.4 مليون متابع.

التقطت سلمى صورة سيلفي لنفسها والبحر من خلفها بينما كانت ترتدي ملابس سباحة لونها بنفسجي، وتعتمد لخصلاتها الداكنة تسريحة المنسدل المموج.

وفي تعليقها على اللقطة، كتبت سلمى هاشتاغ كلمة رياح، حيث كانت نسمات الهواء تداعب خصلات شعرها.

وكالعادة، يصل المشاهير الكثير من التعليقات من المتابعين، وتتراوح بين كلمات إيجابية وداعمة، ولكن لا يخلو الأمر من بعض التعليقات السلبية التي قد تكون في بعض الأحيان جارحة ومحبطة.

ومن بين هذه التعليقات السلبية التي وصلت حايك، قول أحدهم: "يوجد الكثير من البوتكس. ليس هناك حاجة له يا سلمى".

لم يمر هذا التعليق مرور الكرام لدى الممثلة، فردت عليه بأسلوب متقبّل وراق، وقالت له: "لا يوجد بوتكس، لكن شكرا لك على النصيحة، لأنه كنت أفكر بأن الوقت قد حان".

Advertisements

وفي سياق متصل، كانت النجمة الأمريكية من أصول لبنانية قد كشفت عن رأيها بخصوص البوتكس لموقع Inquisitr مسبقا، حيث قالت: "لا أومن بالبوتكس، خصوصا عندما يفعله الناس في عمر شاب، فهم يدمرون أنفسهم".

واستطردت النجمة تصريحاتها قائلة: "لا أخاطر كثيرا عندما يتعلق الأمر بالجمال، وباعتقادي بأن المخاطرة الكبيرة تكمن في عمليات التجميل، وأنا متحفظة للغاية عندما يتعلق الأمر بروتيني التجميلي. لا أعرف ما إذا أنني لن أخضع لعملية تجميل على الإطلاق، لكنني لا أخطط أن أفعلها الآن".

وعلى صعيد آخر، صادف يوم الفالنتاين الماضي الذكرى الـ 11 على زواج سلمى حايك من شريك حياتها المدير التنفيذي لشركة Kering "فرنسوا هينري بينولت"، علما بأن لديهما ابنة واحدة تدعى "فالنتينا" وسنها 12 عاما.

ومن الناحية الفنية، تستعد سلمى حايك، واسمها عند الولادة كان "جيمينسيه"، للعب شخصية "دولورس" في فيلم The Roads Not Taken لمخرجته Sally Potter، ومن المقرر إطلاقه في صالات السينما الأمريكية في الـ 13 من شهر مارس المقبل، في حين سيتم عرضه في السينمات الإنجليزية في الأول من مايو.