نجل عمرو سعد ينفي انفصال والديه: كانت خناقة وعدت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

نفى رابي نجل الفنان المصري عمرو سعد انفصال والده عن والدته شيماء فوزي، مؤكدا أن ما حدث بينهما كانت "خناقة" نتج عنها خلاف بسيط وانتهى.

وأوضح رابي عمرو سعد، في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" الذي يشارك فيه برفقة عدد من الفنانين، أن والده ووالدته يعيشان حاليا في منزل واحد ولا يوجد خلافات بينهما.

وطالب ابن عمرو سعد، بتحري الدقة في نقل الأخبار التي تتحول بعدها لشائعات تؤثر على أصحابها.

وأوضح رابي، أنه لا يفضل مشاركة والده في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لا يريد أن يتم الحديث عن كونه يشارك في أعمال والده كي يصعد للنجومية من خلاله.

وظهر رابي عمرو سعد، بـ "لوك" مشابه لما يرتديه والده، إلا أنه دافع عن نفسه قائلا بأنه هو من اختار لنفسه الأزياء والإكسسوارات، إضافة إلى أنه قرر حضور عرض الفيلم بمفرده.

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وكانت شيماء فوزي زوجة عمرو سعد، قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن انفصالهما بعد زواج دام 11 عاما؛ إذ نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" وقالت: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

والتزم العديد من أصدقاء عمرو سعد، في الوسط الفني الصمت، وتعد شيماء فوزي من خارج الوسط الفني، وخلال الإعلان عن الانفصال فضلت الاحتفاظ بالسبب لنفسها.

وتحدث عمرو سعد في لقاء تلفزيوني مؤخرا بأنه لا يمانع دخول أبنائه "رابي وحبيبة وعلي"، مجال التمثيل، ولكنه سيترك لهم الحرية في تجربة ما يريدون حتى يصلوا إلى هدفهم، منوها إلى أن السينما ليس بها واسطة؛ لأن الفنان يأخذ اعتماده من الجمهور.

ولفت إلى أن ابنته "حبيبة" عمرها 8 سنوات وتعتبر "الدلوعة التي لها معاملة خاصة"، ووصف شخصيتها بالقوية، كما أن ابنه دخل التمثيل في مسلسل "يونس ولد فضة" بمحض الصدفة، وأكد أنه لن يقف في طريق أبنائه الثلاثة بشأن تحديد وجهتهم.

ويستعد الفنان عمرو سعد للتعاون مع الكاتب إبراهيم عيسى، في فيلم كوميدي يكتبه الأخير حاليا، ويقوم بإخراجه سعيد الماروق، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "مولانا" الذي شارك في بطولته درة، وهو من إخراج مجدى أحمد علي.