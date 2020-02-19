توفانا توركاي تحرج أونور تونا.. وترد على هجوم الجمهور عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار مشاهير تركيا أمس الثلاثاء بمقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الخاص بحفل افتتاح فيلم "رومانسية ثقيلة" من بطولة النجم التركي أونور تونا والنجمة التركية توفانا توركاي.

وتحدث أونور عن تجربته في التصوير قائلا: "استمتعنا بالتصوير؛ ما سوف ينعكس على الفيلم والمشاهد"، إلا أن زميلته في العمل كان لها رأي آخر، وقالت توركاي: "الجميع يقول الشيء نفسه استمتعنا ونحن نصور ونتمنى أن يستمتع المشاهدون، لذلك لن أقول نفس الكيلشيه المعتاد".

ولم يكن رد توركاي وحده من أشعل ردود الفعل بل طريقتها الساخرة وأسلوبها، حيث تم رصد أونور من خلفها وقد احمرّ وجهه وبدا عليه الإحراج، فيما تناولت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير الفيديو؛ إذ رأت أن توفانا تعمدت إحراج زميلها؛ ما قد يشير إلى وجود خلافات بينهما.

في المقابل لم يتقبل جمهور أونور تصرف توفانا وقاموا بمهاجمتها ووصف طريقتها بغير احترافية، وأنها تعمدت إحراج زميلها بأسلوب غير مقبول.

ويبدو أن الهجوم الكبير الذي تعرضت لها توفانا جعلها تشعر بالغضب، لذلك قررت نشر بيان توضيحي تكشف فيه سبب ما حصل وقالت: "قبل خروجنا إلى المؤتمر في الداخل جميع ممثلي الفيلم سويا استمرينا بالحديث أن هذه الجملة كليشية، لا تؤاخذوني لأنني سخرت من جملة " استمتعنا كثيرا خلال تصوير الفيلم"، التي يتم قولها على الأقل في 8 مؤتمرات من بين 10 مؤتمرات أفلام، أعذروني لأنني نسيت أنكم أناس سيئون لدرجة لا تعقل، وذوو نوايا سيئة وتتغذون على الشر، وغير ذلك فإن زميلي قد قالها "صورنا الفيلم باستمتاع".

Advertisements

وزاد البيان من غضب الجمهور؛ إذ رأى بعضهم أن توفانا لم تعتذر لزميلها بل فعلت عكس ذلك؛ إذ هاجمت كل من انتقدها بطريقة ساخرة وغير لطيفة؛ ما يؤكد أنها تعمدت إحراجه بهذا الشكل ولم يكن تصرفها عفويا أو عن حسن نية.

وعلى صعيد مختلف يُعرض للفنان التركي أونور تونا مسلسل "الطبيب المعجزة" والذي يحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، بالإضافة لتحقيقه أرباحا مادية جعلته من أفضل المسلسلات في هذا الموسم.