القاهرة – لايف ستايل
وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة لجمهورها ومتابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر".
وغردت "آمال"، قائلة: " شكر كل اللي هناني بعيد ميلادي، كل سنة وانتم حوليا وبنعم بحبكم ودعمكم،انتو السبب في كل حاجة حلوة بعملها، كل سنة وانتم حبايبي وسبب سعادتي".
وأحيت آمال ماهر مؤخرًا، حفلا غنائيا، في عيد الحب، على مسرح ماركي بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس.
وطرحت آمال ماهر، أحدث أغانيها "ماتسبنيش" كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.
قد يهمك ايضاً:
أغنية "قالوا بالكتير" لآمال ماهر تقترب من 100ألف مشاهدة
الفنانة آمال ماهر تَطرح أغنية "ياما عز عليا بعادك"
كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر توجه رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.