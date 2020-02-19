آمال ماهر توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة لجمهورها ومتابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر".

وغردت "آمال"، قائلة: " شكر كل اللي هناني بعيد ميلادي، كل سنة وانتم حوليا وبنعم بحبكم ودعمكم،انتو السبب في كل حاجة حلوة بعملها، كل سنة وانتم حبايبي وسبب سعادتي".

وأحيت آمال ماهر مؤخرًا، حفلا غنائيا، في عيد الحب، على مسرح ماركي بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس.

وطرحت آمال ماهر، أحدث أغانيها "ماتسبنيش" كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أغنية "قالوا بالكتير" لآمال ماهر تقترب من 100ألف مشاهدة

الفنانة آمال ماهر تَطرح أغنية "ياما عز عليا بعادك"