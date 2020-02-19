رانيا يوسف تروج لفيلمها الجديد "صندوق الدنيا"

روجت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلمها الجديد "صندوق الدنيا".
ونشرت "رانيا" مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، الذي احتفلت به أمس الثلاثاء، وعلقت: "فيلم صندوق الدنيا، اليوم بجميع دور العرض، ومستنية كل آرائكم بعد ما تشوفوا الفيلم".
فيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، علاء مرسي، أحمد كمال، رابي عمرو سعد، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.
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