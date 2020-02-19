محمود العسيلي يوجه رسالة للجمهور

القاهرة – لايف ستايل
احتفل الفنان محمود العيسلي، بوصول مشتركي قناته الرسمية على يوتيوب لـ"مليون" مشترك، ووجه رسالة شكر لجمهوره عبر "تويتر".
وكتب "العسيلي": "أحب أشكر كل واحد وواحدة اشتركوا في قناتي، وإن ده مكنش هيحصل من غير دعمكم وإيمانكم بالمحتوى اللي بقدمه".
واضاف: "ده مشروع ابتديناه وهنكمل فيه سوا إن شاء الله، يا رب دايمًا أكون عند حسن ظنكم وأفضل أقدم لكم أحلى حاجة جوايا ونكبر أكتر مع بعض".
من ناحية أخرى، طرح العسيلي كليب أغنية "تمثيلية"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.
وشارك العسيلي مؤخرًا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس.
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