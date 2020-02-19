"لص بغداد" يتجاوز 27 مليون جنيه بعد 4 أسابيع بدور العرض

القاهرة – لايف ستايل
يتنافس فيلم "لص بغداد"، مع 5 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي: "الفلوس"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "رأس السنة"، "دماغ شيطان".
الفيلم حقق بعد 4 أسابيع بدور العرض السينمائي، إيرادات قدرها 27 مليون 27 ألف 464 جنيه.
وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، حول مجموعة من اللصوص يحاولون الوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر، من خلال جمع 4 مفاتيح مختلفة من عدة دول.
"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
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