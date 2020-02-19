محمد رمضان متهم باقتحام أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة

شن ناصر البرنس، هجومًا حادًا على الفنان المصري محمد رمضان واتهمه بتصوير فيديو كليب داخل محلاته بدون أخذ تصريح أو إذن منه.

ناصر البرنس، صاحب محلات البرنس الشهيرة بالقاهرة، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قال فيه: “كل سنة وأنتم طيبين عملائي الكرام وأهلي أهل إمبابة.. معلش أنا هزعجكوا دقيقتين بس.. دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه وأعملوله ترابيزة فيها 20 فرد.. وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين.. فقولت هو في إيه؟!.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات في المطعم وقولت هصور”.

وأضاف: “فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللي هتشوفوها معايا.. حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. فكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد.. فقاليى متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش منى أنت بتهددني أنتوا بتيجوا تصوروا الناس بالعافية يعنى أو أنتم جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستأذنوا من صاحب المحل وصاحب البراند”.

وأضاف: “فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللي هتشوفوها معايا.. حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. فكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد.. فقاليى متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش منى أنت بتهددني أنتوا بتيجوا تصوروا الناس بالعافية يعنى أو أنتم جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستأذنوا من صاحب المحل وصاحب البراند”.

Advertisements

وقال: “جيبت كله واتضح إنه هو فعلًا بيعمل فيديو كليب.. والمنتج بيهددنيى وبيقولي أنت هتزعل منى ليه هتزعل منى أنت بتهددني يعنى.. لا مؤخذة يا نجم أنت متجيبش ناس تقعد تهدد في الناس ولا.. أنت نجم وعالي أوى بس متهددش في الناس يعنى إنك تيجي تصور في الناس بالعافية.. وأهو معايا الفيديوهات وتعالوا نتفرج عليها”.

قد يهمك ايضاً:

محمد رمضان يدخل في صراعات مع أخوته الـ 6 بمسلسل "البرنس"

أول تعليق من محمد رمضان على استبعاده من حفل السوبر المصري