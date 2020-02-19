القاهرة – لايف ستايل
بعد انتشار مقطع الفيديو الذي نشرته الفنان ” منى فاروق ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في بث مباشر خلال الساعات الماضية وظهرت فيه منهارة وأعلنت عن رغبتها في الانتحار بسبب نبذ الناس والمجتمع لها وإنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط .
خرج الفنان ” شريف منير ” للتعليق على ذلك حيث وجه لها رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” معلنا مساندته لها وتعاطفه معها ورغبته في التمثيل معها وأكد على إنها ممثلة جيدة .
فقال : ” عزيزتي الفنانة منى فاروق .. ربنا غفور رحيم .. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي ومتعاطفة معاكي وأنا منهم .. لا تيأسي كل حاجة بتعدي .. وياما ناس غلطت أكتر منك وعدت على خير وعايشين بينا وبيشتغلوا والناس نسيت ” .
وتابع : ” ما تقسيش على نفسك أوي كده .. منتظرك علشان أمثل معاكي .. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جدا إني أمثل معاها ” .
وتفاعل عدد من المتابعين على المنشور مشيدين بموقف الفنان شريف منير وتقديمه الدعم لها .. وانطلق بعد ذلك هاشتاج ” ادعم منى فاروق ” الذي تصدر موقع ” تويتر ” صباح اليوم .
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كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يعلن عن رغبته في التمثيل مع ” منى فاروق “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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