رامي جمال يهاجم وسائل الإعلام

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة انتقد من خلالها وسائل الإعلام واتهمها بتجاهله وتجاهل الحديث عن الألبوم الجديد الخاص به الذي طرحه مؤخرا ويحمل إسم ” أنا لوحدي ” وإنشغالهم فقط بقضية المهرجانات . على الرغم من نجاح ألبومه وتصدره على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبح تريند على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وإشادة الكثيرين به . فكتب قائلا : ” كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي .. الإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات .. ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام ” . وتابع : ” منتهي التجاهل والإحباط .. فعلا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدا .. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم ” . Advertisements قد يهمك أيضا: رامي جمال يحصد 8.6 مليون مشاهدة بـ سقف عبر "يوتيوب" "أنا لوحدي" لرامي جمال ينهي ضجة المهرجانات بـ"تريند" يوتيوب

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