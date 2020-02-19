فنان لبناني يظهر فجأة على سرير المستشفى وجراحة عاجلة

انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنان اللبناني مراون الشامي أثناء وجوده في المستشفى.

وفاجأ هذا متابعيه ومعجبيه الذين تساءلوا عن السبب متمنين له الشفاء العاجل. وتبين أنه تم إدخاله بشكل عاجل من أجل الخضوع لعملية استئصال الزائدة الدودية.

ويشار إلى أن هذه الزائدة بحسب موقع Mayo Clinic هي عبارة عن جراب على شكل الإصبع يبرز من القولون في أسفل الجزء الأيمن من البطن.

ويسبب التهابها الشعور بألم شديد في ذلك الجزء. وقد يمتد الوجع إلى ميحط السرة وإلى مناطق أخرى. وعادة ما يحدث هذا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و30 عاماً.

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ومن أبرز الأعراض التي يمكن أن تدل على التهاب الزائدة الدودية:

الشعور بألم مفاجئ عند الجانب الأيمن من الجزء الأسفل من البطن.

الشعور بألم مفاجئ في محيط السرة وقد يمتد إلى الجزء الأسفل الأيمن من البطن.

تزايد حدة الألم اثناء السعال أو المشي أو التحرك بشكل مفاجئ.

المعاناة من الغثيان والرغبة في التقيؤ.

تراجع الرغبة في تناول الطعام.

ارتفاع درجة الحرارة قليلاً.

الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

انتفاخ البطن.

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