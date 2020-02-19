حمو بيكا يلجأ للقضاء لإلغاء قرار هاني شاكر

في تطور جديد لأزمة مطلابي المهرجانات مع نقابة الموسيقيين، قام المحامي سمير إبراهيم؛ نيابة عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، برفع دعوى استشكال عاجل لنقض قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ‏ بوقف التعامل نهائيًا ووقف تراخيص من يطلق عليهم "مطربي المهرجانات".‏

وقبلت الدعوى للنظر أمام مجلس الدولة، ورفعت ضد كلٍ من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونقيب الفنانين التشكيليين.‏

وجاءت طلبات الدعوى رقم 28339 لسنة 74 قضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات؛ ‏بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات.‏

على جانب آخر، أحالت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، قضية محمد محمود مصطفى، الشهير بـ"حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية ‏للاختصاص‎.‎

وتم تحديد جلسة 22 شباط (فبراير) الجاري موعداً لمحاكمته، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن ‏الموسيقية‎

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