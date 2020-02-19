شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: هنزل أغنية "أمى العزيزة" وهتبين إنى مطرب شعبى مش بتاع مهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال صدى أزمة نقابة الموسيقيين مع مطربي المهرجانات مستمرة حتى الآن، منذ إصدار بيان منعهم من الغناء، حتى وصلت حالة التعاطف مع مطربي المهرجانات من الجمهور والسوشيال ميديا تمتد إلى إطلاق هاشتاجات مفادها "إلا قطع الأرزاق"، ولكن مع كل تصريح يخرج من أعضاء النقابة، تزداد حالة التوتر بين جميع الأطراف.

ويبدو أن مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" قرر أن يخرج عن صمته ويوضح للقائمين على الموسيقى وتحديدًا نقابة الموسيقيين، أنه مطرب شعبي يغنى جميع الألوان، وليس مطرب مهرجانات فقط مثلما صنفه البعض، خاصة أن الأغلبية يعتبرون صوته مختلفًا ومميزًا، حتى أن نقيب الموسيقيين أثنى على صوته في أحد اللقاءات التليفزيونية.

ويستعد حسن شاكوش لطرح أغنية "أمي العزيزة" خلال ساعات ليحكم الجمهور على صوته، ويثبت من خلالها أنه مطرب يؤدى جميع الألوان حسبما أكد في تصريحه لـ"الخليج 365".

"أمي العزيزة" هي أغنية سيطرحها شاكوش على قناته الشخصية على "يوتيوب" من كلمات محمد صالح الفزانى، وألحان حسام فيكا، توزيع إسلام شيبسى.

يشار إلى أن حسن شاكوش قدم مؤخرًا أغنية "بنت الجيران" ولاقت نجاحًا ساحقًا، وصلت عدد مشاهداتها لأكثر من 100 مليون مشاهدة، بالاشتراك مع زميله عمر كمال.

حسن شاكوش

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