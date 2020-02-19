شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: براد بيت وجينيفر انيستون يخططا لاحتفال سرى بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "ميرور" الشهير تقريراً مؤخراً أكد فيه وجود خطة لدى كلاً من جينيفر انيستون وبراد بيت بغرض الاحتفال بجائزة الأوسكار الذى توج بها النجم براد بيت مؤخراً، وأضاف التقرير انهما يتكتما على ذلك حيث يرغبا فى عدم معرفة أحد بشأن هذا الاحتفال الذى يعد خطوة جديدة فى طريق عودة الثنائى الذى اعتاد خطف الأنظار لهما حيث أكدت العديد من التقارير وجود نية لدى الثنائى بالعودة للارتباط من جديد، وذلك بعدما ارتبطا معاً بداية القرن الواحد والعشرين حينما تزوجا لمدة خمس سنوات.

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علي جانب آخر لا تعد تلك المرة الأولي الذي يتم فيها نشر تقرير بخصوص عودة الثنائي للارتباط من جديد، حيث سبق وتم نشر تلك الأخبار في أكثر من مناسبة، خاصة لأن الثنائي يعيش الآن في حالة عزوبية مما يزيد من التكهنات بخصوص قرب ارتباطهما معاً، وتحديداً منذ أن ظهر النجمان العالميان، في حفل توزيع جوائز SAG ، منذ فترة، وهما يتبادلان الأحضان والقبلات في كواليس المسرح وهو ما تم رصده من قبل عدسات الكاميرات وتناقلت تبعاته الصحف العالمية التي سلطت الضوء علي عودة العلاقة بينهما من جديد وبالتحديد من جانب براد بيت الذي ظهر عليه الرومانسية إلي حد كبير وكأنه لا يزال يحب زوجته السابقة مثلما كان من قبل.



جينيفر انيستون وبراد بيت

ومع فوز براد بيت بجائزة الأوسكار الأخيرة ربما يكون هذا فأل حسن علي النجم الشهير الذي لا يزال يعيش في عزوبية منذ انفصاله عن النجمة انجيلينا جولى، وقد يفكر جدياً فى العودة لحبيبته السابقة التى تعيش هى الأخرى فى حالة من العزوبية حالياً.