شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس مسلسل «اختراق 2» تجمع طلال السدر ومى سليم وأحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "اختراق 2" للفنان طلال السدر، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، العمل، وننشر صورة من كواليس العمل تجمع بين كل من طلال السدر، ومى سليم، وأحمد عيد، ومؤلف محمود حمدان، والتي صورة أمس الأحد في إحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى أن يواصل تصوير اليوم بمنطقة المعادي.

ويشارك في بطولة العمل كل من طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن والساسبنس، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل اختراق العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج، حسبما أكد مؤلف محمود حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

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الفنانة راندا البحيرى المشاركة فى العمل، فيٌعرض لها حالياً مسلسل "الأخ الكبير"، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وبجانب انشغال الفنانة مى سليم بمسلسل "اختراق 2"، بدأت مؤخرا تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على منصة watch IT، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعى الجديد "رابع جار" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، يشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.