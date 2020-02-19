شكرا لقرائتكم خبر عن محجوزان فى المستشفى من يومين.. عمر خورشيد يطالب بالدعاء لزوجته وابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان الشاب عمر خورشيد، متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني وابنته لتواجدهما منذ يومين فى المستشفى، دون الكشف عن سبب تعبهما.

وكتب عبر حسابه: "إذا سمحتم مراتي وبنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين.. أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو أي حاجة لو سمحت عينك جت علي البوست.. ادعيلهم بالشفاء العاجل".



عمر خورشيد

وأثار خورشيد بكلامه هذا قلق المتابعين، الذين تساءلوا عن طبيعة مرضهما، إذ أنه لم يكشف أية تفاصيل عنه.

Advertisements

ورزق الفنان عمر خورشيد وزوجته ياسمين جيلانى بمولودتها الأولى "إيما" عام 2017، وذلك عقب زواجهما فى نوفمبر 2015 بحضور عدد من الفنانين المقربين للعروسين، بعد قصة حب كبيرة شغلت مواقع التواصل الاجتماعى وقتها بسبب أن ياسمين تكبر عمر بـ5 سنوات.

ويشارك عمر خورشيد حاليًا في فيلم "عيد جواز"، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة دوللي شاهين وإيهاب فهمي وحسام فارس وندى بهجت ومحمد سليمان وأميرة نايف إنتاج ايمن زكي وإخراج احمد عبد الظاهر.

وكانت أعربت الفنانة ياسمين الجيلانى عن سعادتها بزفافها على عمر خورشيد، وقالت إن "حماتها" الفنانة علا رامى أوصتها بابنها عمر خورشيد، وأضافت: "حماتى علا رامى قالت لنا خدو بالكم من بعض علشان تكملوا حياتكم سوى، وإن شاء الله تفضلوا تحبوا بعض دايما"، ونصحتنا أيضًا قائلة: "الاستقرار الأسرى والنفسى يؤدى للتميز فى العمل الفنى".