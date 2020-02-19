شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يشارك في احتفالية الانطلاقة الجديدة لمجموعة أبو ظبى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم، محمد هنيدى فى انطلاقة مجموعة أبو ظبى، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر فيديو الانطلاقة الجديدة للمجموعة، وعلق عليه قائلا " البداية كانت بصوت الشيخ زايد رحمه الله ليستمر الطموح .. حاضرين .. عملت إيه يا سلطان الجابر .. إيه ده إيه ده يا ابوظبي للاعلام"، مختتما بـ "بداية نقلة نوعية".

وكانت مجموعة أبوظبى للإعلام عن انطلاقتها الجديدة بحزمة من البرامج والتطبيقات الرقمية على كافة منصاتها بأسلوب مبتكر ومشوق، ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على التخطيط الناجح للمحتوى، بناءً على دراسة تطلعات الجمهور.

وبحسب صحيفة "العين" فإن استراتيجية "أبوظبي للإعلام" تعتمد على الابتكار والتحديث وتتشكل من 3 محاور؛ إذ تحدّد الرؤية العامة للمؤسسة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.



هنيدى على تويتر

ووفق الاستراتيجية الجديدة، تعيد "أبوظبي للإعلام" التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، صياغة المضمون بشكل ومفهومٍ جديدين يحافظان على العلاقة التي تربطها بالمجتمع ويؤسسان للمزيد من التفاعل المباشر والتواصل الرقمي مع الجمهور.

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ويُعد ذلك نقلة نوعية من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1969.

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلةٌ نوعية لـ"أبوظبي للإعلام" بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 عام الاستعداد للخمسين، ضمن إطلاق أكبر استراتيجية عمـل وطنيـة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.