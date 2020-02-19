شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة شاكوش: قبل الشهرة كان كويس وبعد "بنت الجيران" ضربنى وقطع الورقة العرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعت فنانة استعراضية تدعى "سلمى"، أنها زوجة فنان المهرجانات حسن شاكوش، لتظهر أزمة جديدة للفنان عقب أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، وأكدت أنها رفعت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها بالضرب وتمزيقه العقد العرفى الذى وقعاه سويا منذ عامين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها تقول به :"قبل الشهرة حسن كان كويس معايا وعايشين حياة زوجية لحد ما أتشهر كدة طلقنى وقطع الورقة "، مضيفة "كان أصدقائنا عارفين بالجواز ولكن بورقة عرفى".

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وأضافت سلمى: "بعد نجاح بنت الجيران بدأ شاكوش يغير تعاملاته معى وراح يعاملنى كنجم كبير وراح يضربنى ويسبنى وتخلص منى بتمزيق العقد العرفى بيننا وطردنى من الشقة" .

وكان تقدم عدد من المحامين، أمس الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران)، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريض الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.