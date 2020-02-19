شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفها عن العمل لـ7 سنوات.. جومانا مراد: الإشاعات أثناء غيابى أزعجتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن انزعاجها بشكل كبير من الشائعات التي طالتها خلال فترة غيابها عن التمثيل والتي أقتربت من 7 سنوات حيث قدمت آخر مسلسلاتها "فرعون" مع خالد صالح عام 2013.، لافتة أنها تاثرت كثيرا بما قيل عنها مثل اعتزالها نتيجة تشوه وجهها وغيرها من الشائعات، قالئة :"مش هنكر وأقول مكنش فارق معايا لا بالعكس كنت بتأثر جدا".

وقالت جومانا في تصريحات تليفزيونية لها أنها استغلت فترة غيابها في الاعتناء بأسرتها خاصة مع قدوم أبنها "محمد" منذ عام"، معبرة عن سعادته بأن يكون أول عمل لها بعد عودتها مع النجمة الكبيرة "يسرا"، في مسلسل "دهب عيرة"، والذى ينافس في السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز.

Advertisements

كما انتهت جومانا مراد مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها بفيلم "يوم 13"، والذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ثم شاركت بعدها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أسوان لسينما المرأة.. الأمر الذي جعلها تعيش حالة مميزة من النشاط الفني على كافة الأصعدة.

واحتفلت جومانا مراد، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد الأول لابنها "محمد"، والذي رزقت به العام الماضي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل فقط، وذلك بعد زواجها نهاية عام 2013 من المحامى الأردنى دكتور ربيع بسيسو وأنجبت مولودها الأول فى فبراير هذا العام حيث انتظرته كثيراً بعد سنوات من الزواج.