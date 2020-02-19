شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. "الموسيقيين" تخاطب إدارة يوتيوب لمنع أغانى المهرجانات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية إن النقيب هانى شاكر أخذ على عاتقه مهمة مواجهة ظاهرة أغانى المهرجانات، وبناء عليه ستخاطب النقابة إدارة اليوتيوب رسميا، بوضع شرط إجازة النقابة قبل نشر أي محتوى غنائى على القنوات.

وأضاف ممثل نقابة الموسيقيين أنه لا يظن أن إدارة يوتيوب ستمانع الموافقة على هذا القرار، وذلك من أجل السيطرة على المحتوى، لافتا إلى أنه لا يمكن لأى شخص يملك قناة على اليوتيوب أن يعرض ما يحلو له دون مراقبة .

أكد الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إنه لا تراجع عن قرار منع مطربى المهرجانات ووقفهم عن الغناء، رغم الجدل الحاصل على السوشيال ميديا عقب القرار .

وأوضح عبد الباقى أن الفنان هانى شاكر اقترح تدشين شعبة لاحتضان مؤدييى المهرجانات أو اختيار الصالح منهم مع أخذ ضمانات حول تقديمهم كلمات لا تخدش الحياء والمحافظة على الذوق العام، عن طريق إقرارات يمضى كل منهم عليها، وهذه اقل حقوق المستمعين.

ولفت عبد الباقى أن هذا الاقتراح كان قبل حفل الاستاد الذى شارك فيه حسن شاكوش وعمر كمال، وغنيا مهرجان "بنت الجيران" الذى يتضمن كلمات بذيئة على شاكلة "اشرب خمور وحشيش" لكن بعد تلك الواقعة تغير موقف مجلس النقابة.

Advertisements

وأشار عبد الباقى إلى أنه يتابع حالة الانقسام على السوشيال ميديا حول القرار بين مع وضد قائلا : المؤيدين للقرار أكثر، وأى قرار في الدنيا ستجد المؤيد والمعارض له، ورغم هذه الضغوط لن نتراجع عن قرار نحن مؤمنين به.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد أبو المجد ان النقابة لن تتراجع عن موقفها فيما يخص قرار منع مؤديي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن النقابة كان لابد أن تتدخل وأن يكون لها وقفة، فقبل القرار تساءل الناس أين النقابة ؟ وبعد منع المهرجانات هاجموا النقابة، في النهاية ستقوم نقابة الموسيقيين بدورها ، وآن الآوان لا نسمح بالإسفاف نهائيا ، حماية للأطفال والشباب، ونثق في أجهزة الدولة ودعمها لنا.

كان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين قد فتح النار على مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد اصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على ثوابت المجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.