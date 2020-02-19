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على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء.. فوتوسيشن لميريهان حسين في معبد فيلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة أمام جدران وبداخل معبد فيلة في أسوان، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة بملابس بسيطة تظهر جمالها، بعدسة المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن عمر، وعلقت علي الصور قائلة :" على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب و أجمل الأشياء.. في حب مصر".

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و قالت الفنانة ميريهان حسين، إن مسلسل ختم النمر له مردود كبير جدا لدى المشاهدين، مضيفة أنها "تجسد شخصية هنادى شريرة بالمسلسل، بسبب حصولها لموقف معين جعلتها تقوم برد فعل شرير داخل المسلسل، وحولها من بنت محبه وعاشقة إلى شخصية كلها غل وانتقام تجاه ما حدث لها".

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ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

 

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