شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك .. اعرف نجوم زمان كانوا بيشجعوا مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والتى دوماً ما تحظى بمذاق خاص لدى كافة الجماهير كونها واحدة من أهم الديربيات على مستوى العالم لما لها من تاريخ عريق حفره لاعبى الفريقين طوال تاريخهما منذ لعب القمة الأولى بداية القرن الماضى.

ولأن المباراة حدثاً خاصاً فإنها دوماً ما تجذب الجميع إليها ودائماً ما افتخر أشهر النجوم والنجمات بانتماءاتهم الكروية بينما حرص آخرين على أن يخفوها بهدف كسب كافة الجماهير إلا أننا خلال هذا التقرير نتعرض لأكثر الفنانين تعصباً لأنديتهم على مر التاريخ.

فريد شوقي

وحش الشاشة من أهم مشجعى النادى الأهلى، وقد أكد أنه لا ينزل من بيته حينما يخسر النادى الأهلى.



فريد شوقى

الفنانة الكبيرة شادية

شادية سبق وذكرت أنها محبة للنادي الأهلي كما كشفت أنها مولودة أهلاوية خلال حوار لها في مجلة الكواكب.



شادية

خالد صالح

الفنان الراحل خالد صالح من أهم الفنانين الذين عرفوا بانتماءهم للقلعة الحمراء حيث كشف عن ذلك في أكثر من مناسبة.

أحمد رمزي

الفنان الكبير احمد رمزي سبق واعلن عن حبه الكبير للنادي الأهلي، كما كان يرتبط بصداقة مع رئيس النادي الأهلي صالح سليم.

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عمر الشريف

العالمي عمر الشريف كان من أبرز مشجعي النادي الأهلي، المعروفين بانتمائهم الشديد للنادي الأهلي، وكان صديق مقرب أيضاً للمايسترو صالح سليم.



عمر الشريف

محمود المليجي

كان زملكاوي بدرجة كبيرة، ومعروف عنه حضور مباريات القلعة البيضاء لمؤازرة لاعبي الفريق.

شكرى سرحان

زمالكاوي طبعاً، هكذا كان رده دائماً حينما يتم سؤاله عن انتماءه الكروي في أي مقابلة تليفزيونية أو حوار صحفي.

رشدي أباظة

رغم أن عائلته كانت مشهورة بانتمائها للنادي الأهلي وفقاً لتقرير تم نشره في مجلة الكواكب إلا أنه كان متعصباً لنادي الزمالك وعرف عنه عشقه للفانلة البيضاء.

نور الشريف

"شحاته أبو كف"، واحداً من أبرز مشجعي نادي الزمالك ممن عرفوا بعشق القلعة البيضاء ومساندتها الدائمة، حتي قام ببطولة فيلم لعب فيه دور لاعب في نادي الزمالك يحرز في الأهلي 6 أهداف.



نور الشريف والزمالك

فؤاد المهندس

من أبرز محبي نادي الزمالك وداعميه، وقد سبق وأكد خلال تقرير منشور في مجلة الكواكب قبل أحد مباريات القمة أنه يتمني فوز الزمالك بثنائية علي الأهلي.