شكرا لقرائتكم خبر عن شنقاً.. هكذا انتحرت عارضة الأزياء كارولين فلاك ومقدمة برنامج LOVE ISLAND والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة عاشها متابعي عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الشهيرة كارولين فلاك السبت الماضي حينما علموا خبر انتحارها بعد يوم واحد من الاحتفالات بالفالنتاين، .. خاصة أن كارولين فلاك اعتادت علي التفاعل مع متابعيها من آن لآخر عبر السوشيال ميديا، وتحديداً قبل وفاتها بيوم حينما نشرت صورة لها ظهرت فيها إلي جانب كلبها.

كارولين فلاك ومع اصدار عائلتها بيان طالبت فيه متابعيها باحترام خصوصيتها، احتار كثيرون حول السبب في اقدامها علي خطوة الانتحار بالإضافة إلي الكيفية والوسيلة التي انتحرت من خلالها.



كارولين فلاك

وهو الأمر الذي تم التطرق له مؤخراً في تقرير نشره موقع "مترو"، وأكد التقرير انها انتحرت عن طريق شنق نفسها، وفقاً لما ذكرته شقيقتها التي اكتشفت الوفاة حين دخلت منزلها في لندن.

علي جانب آخر كشفت التحقيقات عن عدة مفاجآت حول قضية انتحار كارولين فلاك منها اقداما علي تلك الخطوة بعد محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها، علما أن علاقتهما قد شابها التوتر، حيث كانت تحاكم بتهمة الاعتداء عليه.



كارولين فلاك 1

ومفاجأة أخرى كشفت عنها التحقيقات هى طلب صديقها لويس بعدم استكمال المحاكمة وإنه لا يريد توجيه اتهامات إليها ولكن هيئة النيابة الملكية استأنفت المحاكمة مما ساهم فى قرارها على الانتحار، ولذلك وجه لويس الانتقاد للهيئة.

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ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير، نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة فى هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت فى ديسمبر الماضى، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

واعترفت النجمة التى توفيت فى الأربعين من العمر فى الأشهر الأخيرة بأنها كانت تحسّ بمشاعر "غريبة"، وفى منشور على إنستجرام رفعته فى 14 أكتوبر 2019، كتبت كارولين: "أردت أن أكتب شيئا عن الصحة العقلية فى الأسبوع الماضى ولكنى كنت مشغولة فى العمل. وفى بعض الأيام يصعب عليك كتابة مشاعرك عن عدم وجودك فى المكان المناسب".

وأضافت: "فى الأسابيع القليلة الماضية، كنت فى مكان غريب حقا... أجد صعوبة فى الحديث عنه، أشعر أن هذا هو السبب فى أن بعض الناس يحتفظون بمشاعرهم لأنفسهم. أنا أكره بالتأكيد الحديث عن مشاعرى، ودلك هو أكبر خوفى".

وكانت كارولين انتحرت بعد أن تركتها صديقتها التى كانت تقيم معها وذهبت للتسوق، تاركة المذيعة فى شقتها بلندن، وذلك بعد ساعات فقط من إبلاغها بأنها ستواجه المحاكمة بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بورتون، وهو الأمر الذى نفته.