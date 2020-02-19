شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تتسبب فى مشكلة أسرية بين زوجين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت صورة نشرتها النجمة العالمية ليدي جاجا في أزمة بين زوجين، بسبب الشبه الكبير بين صديقها وبين أحد جماهيرها، حيث أعاد الشاب نشر صورتها إلى جانب صورة له، معلقا :" ارجوك أخبري زوجتي أنني لست نفس الرجل الموجود في الصورة".

ولاقت التغريدة انتشارا واسعا في ساعات قليلة بعد نشرها بسبب ما تعرض له هذا الرجل من أزمة أسرية بسبب حبيب ليدي جاجا.



ليدي جاجا

وكانت عدسات المصورين قد التقطت أول صورة لليدي جاجا مع صديقها الجديد مايكل بولانسكي، الذي أعلنا منذ قريب عن بداية علاقتهما العاطفية، من أمام أحد مطاعم اللحوم في لاس فيجاس نهاية ديسمبر الماضي، بعد أن أكد مقربون من النجمة العالمية أنها تعيش حالة سعيدة مع صديقها الجديد بعد أن تعرفا عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين.

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وبحسب صحيفة People، فإن صديق النجمة الحائزة على الأوسكار، هو المدير التنفيذي لمجموعة Parker Group – القائمة بأعمال الجمعيات الخيرية Sean Parker.

وكان قد تم مؤخرًا تسريب على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أغنيات ليدي جاجا وهى أغنية " Stupid Love " والتي أكد موقع "melty" الفرنسي أنها كانت ستطلق الأغنية في بداية شهر فبراير المقبل، ويُقال إنها واحدة من أغنيات البومها الغنائي الجديد الذي تعمل جاجا حاليًا على الانتهاء من إعداده، وقد كشف قطاع كبير من محبي وعشاقي النجمة العالمية ليدي جاجا البالغة من العمر (33 عامًا) انهم ينتظرون إطلاقها لألبوم جديد فكان اخر البوم اطلقته النجمة الشهيرة كان منذ 2016 وكانت جاجا تضع كل تركيزها في فيلم "A Star Is Born" مع النجم العالمي برادلي كوبر وهو العمل الذي حقق نجاح مذهل حول العالم وحصدت به جائزة الأوسكار لذلك لم يكن إطلاق البوم غنائي جديد في أولوياتها .