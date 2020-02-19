شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يتحدى قرار نقابة الموسيقين ويغنى "بنت الجيران" مع صديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تحدي لقرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، قام الفنان هشام ماجد بغناء المهرجان الشهير "بنت الجيران" مع أحد أصدقائه، ليعبر بشكل غير مباشر على أعتراضه على هذا القرار.

وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.



هشام ماجد

دوافع هانى شاكر التي كانت سببا في اصدار هذا القرار بحسب ما أكد بيان الموسيقيين، هو إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى باغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غيرأخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

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وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.

فيما حقق مهرجان بنت الجيران "المعدل"، والذى لا يتضمن كلمة "وأشرب خمور وحشيش"، المليون الأول، بعد 48 ساعة فقط، من طرح الأغنية في حين حقق المهرجان الأصلى حوالى 101 مليون مشاهدة.

واعتذر المطربان الشعبيان على المقطع المسىء فى أغنية "بنت الجيران" الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، خاصة أنهما وعدا المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بأنهما سيقومان بتغيير الجزء الذى يقول "خمور وحشيش" واستبدالها بمقطع جديد يتناسب مع قيم الأسرة المصرية، مؤكدين أنهما بالفعل غيرا المقطع المسىء، ولكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد.