شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم متخصصة لمسابقة أفلام التحريك فى مهرجان البحرين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن تشكيل لجنة تحكيم متخصصة لفئة مسابقة أفلام التحريك يرأسها الفنان والمصمم العالمي خالد المحرقي، الذي يملك خبرة واسعة في مجالات التصميم والرسوم المتحركة والآلات والإضاءة والتركيب والتأثيرات البصرية والنحت والرسم الفني والإخراج الفني والفكرة الفنية، وجاء تشكيل اللجنة نظراً لاستقبال المهرجان العديد من أفلام التحريك ما دعى لتخصيص جائزة خاصة لهذه الفئة من الأفلام، هي جائزة البحرين السينمائي لأفضل فيلم تحريك.

وتضم أيضا الدكتورة سماء الهاشمي، عضوا في اللجنة وتشغل الهاشمي منصب أستاذ مساعد في الإعلام الرقمي والتصميم الجرافيكي في قسم الإعلام والسياحة والفنون في جامعة البحرين، كما ضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك في عضويتها محمد الصقر المتخصص في مجال الخدع البصرية والإخراج السينمائي للأفلام القصيرة والتصميم ثلاثي الأبعاد وتصميم النماذج الفنية المعمارية والكارتونية.

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وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن تشكيل ثلاث لجان تحكيم لفئات مسابقات المهرجان المختلفة، وهي لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة ولجنة تحكيم الأفلام الوثائقية وأفلام الطلبة بالإضافة إلى لجنة تحكيم أفلام مسابقة مركز تفوق التي تتناول قضايا نسائية محددة، لتكون مسابقة فئة أفلام التحريك رابع مسابقات المهرجان. ويشارك في المسابقة عدداً من الأفلام قدمها مخرجون من دول عربية مختلفة.

يقام مهرجان البحرين السينمائي بتنظيم من نادي البحرين للسينما خلال الفترة من ٤ إلى ٨ مارس المقبل بهدف تقديم حدث سينمائي ثقافي يحمل الإضافة النوعية للحركة الثقافية في مملكة البحرين، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة العربية، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.